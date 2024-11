"Per la partita di domani il tecnico riavrà anche Lautaro e Calhanoglu, che ieri si sono allenati a pieno regime. Sul turco una valutazione andrà fatta tra oggi e domani. Perché è pur sempre reduce da un (doppio) problema muscolare. Inzaghi deve quindi scegliere se lanciarlo subito dal primo minuto o portarlo in panchina, con vista su Firenze. Su Lautaro, invece, nessun dubbio: farà coppia con Taremi, dopo lo stop per influenza di sabato. Ed è un match che sa di esame per l’iraniano, uomo che Inzaghi schiera sempre in coppa ma che fin qui ha segnato un solo gol, su rigore: poco, oggettivamente. L’Inter specializzata in salto in alto chiede il massimo a tutti. E Inzaghi, quasi sempre, riesce a ottenerlo", rivela La Gazzetta dello Sport.