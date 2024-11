Il centrocampista non rientrerà anticipatamente, ma rimarrà in ritiro con la Turchia. Il problema muscolare non dovrebbe essere grave

Andrea Della Sala Redattore 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 10:47)

Giorni di apprensione in casa Inter per le condizioni di Calhanoglu, anche se i primi esami sostenuti non hanno evidenziato lesioni e o infortuni di grave entità. Ma il centrocampista non rientrerà in anticipo.