La partita con la Fiorentina non è stata la migliore per il centrocampo dell'Inter. Barella è stato uno dei migliori in campo, mentre non hanno brillato Calhanoglu e Mkhitaryan. Ma Inzaghi punta sui tre titolarissimi per la sfida contro la Juventus.

"Calhanoglu è uno degli osservati speciale per domenica: dopo l’infortunio nella finale di Supercoppa giocata in Arabia, Calha non hai mai più raggiunto le vette della stagione stellata. Hakan, che ha bisogno di mettere minuti su minuti in corpo, riprenderà il classico posto in regia, assieme ai soliti compagni della mediana. Barella con i viola volava, Micki è sembrato in ripresa. Secondo i valori raccolti ad Appiano, l’armeno ha dato risposte confortanti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.