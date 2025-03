"Nessuno si nasconde, pubblicamente o privatamente. Certo che l’Atalanta vista ieri sera a Torino diventa un ostacolo duro da superare. Lo scudetto è una corsa a tre e Bergamo è uno snodo cruciale per l’Inter. Ecco perché domani a centrocampo potrebbe risposare anche Barella, peraltro pure diffidato in Champions. Non potrà fare lo stesso Mkhitaryan, complice l’infortunio di Zielinski. Inzaghi ragiona con il calendario alla mano. La gestione del turnover è sempre stato il punto forte della stagione nerazzurra, come pure i minutaggi risparmiati a partita in corso. La prossima sosta consentirà a Inzaghi di ritrovare tutti, Zielinski a parte. Fondamentale allora sarebbe oltrepassare al meglio l’Atalanta, perché darebbe ulteriore slancio anche in campionato per gestire un mese di aprile pieno di impegni", aggiunge il quotidiano.