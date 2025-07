In casa Inter il grande nodo da sciogliere riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu : il centrocampista turco è attratto dall'idea di andare a giocare in patria e il Galatasaray è pronto a ricoprirlo d'oro, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. I nerazzurri sono disposti ad ascoltare, a patto di incassare una cifra che possa permettere di trovare un sostituto di livello.

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter senz'altro vuole cautelarsi in vista della prossima stagione e una possibile cessione di Calhanoglu riempirebbe il salvadanaio per investire altrove quelle somme e non indebolire il centrocampo. Uno dei nomi più gettonati è quello del colombiano Rios del Palmeiras, che a 25 anni si sente pronto per il grande salto nel calcio europeo. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per club maturata per mano del Chelsea, il classe 2000 infatti non ha smentito alcuna voce: «Ne sento parlare anche io, ma sono speculazioni. Al mio club non è ancora arrivato nulla». Dunque se qualcuno ha l'offerta in canna, dovrà farsi avanti con i brasiliani".