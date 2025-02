Il centrocampista turco, complici anche qualche infortunio di troppo, non si sta esprimendo sui suoi standard

L'Inter, dopo la pesante sconfitta di Firenze, affronta nuovamente la Fiorentina, questa volta a San Siro. Tra gli osservati speciali ci sarà anche Hakan Calhanoglu : il centrocampista turco, complici anche qualche infortunio di troppo, non si sta esprimendo sui suoi standard, e punta ora a cancellare prestazioni opache ed errori.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Saranno diversi gli elementi a caccia di riscatto dopo il crollo del Franchi e tra questi non può non esserci il cuore pulsante della squadra, Calhanoglu, rimasto di gran lunga sotto i suoi abituali standard di rendimento dopo il rientro dall'infortunio al polpaccio. Dal turco ci si aspetta una sterzata sul piano della regia, evitando anche errori pesanti come quelli che hanno portato al gol degli avversari contro Milan e Fiorentina con le palle recuperate da Abraham e Richardson".