Nuovo infortunio per il centrocampista turco, che lascia gli Stati Uniti e torna in Italia. E le voci di mercato continuano

Fabio Alampi Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 08:46)

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra e, d'accordo con l'Inter, lascerà gli Stati Uniti per tornare in Italia, dal momento che non sarebbe utilizzabile da Chivu per il Mondiale per Club. Un altro stop per il numero 20 nerazzurro, sempre al centro di numerose voci di mercato.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Appuntamento a inizio preparazione. Ovviamente, a meno di sviluppi di mercato, al momento tutt'altro che all'orizzonte. Calhanoglu ha avvertito un nuovo fastidio al polpaccio lesionato durante la finale di Champions, di quasi 4 settimane fa. «Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra», ha comunicato l'Inter.

Non si tratta di una recidiva, visto che la zona del muscolo è differente. Tuttavia, il centrocampista turco, che "vedeva" ormai il recupero definitivo, ha dovuto fermarsi nuovamente. E, alla luce di quanto accaduto nel corso della stagione – di fatto siamo arrivati al sesto guaio muscolare -, la scelta è stata appunto quella di evitare qualsiasi rischio. Come premesso, l'obiettivo, a questo punto, è quello di poter mettere Calha a disposizione di Chivu per quando comincerà la preparazione della nuova stagione. Nella speranza, evidentemente, che cautela e attenzione gli consentano di uscire da questo vortice negativo".

"Sullo sfondo resta la questione futuro. Tutto continua a tacere, ma non è un segreto che il Galatasaray lo voglia portare in Turchia e che il diretto interessato, davanti alla prospettiva di un ingaggio in doppia cifra, non abbia detto no. Movimenti concreti, però, non ce ne sono stati. Né il club turco ha bussato alla porta dell'Inter. E nemmeno il centrocampista ha manifestato davanti alla dirigenza nerazzurra il desiderio di fare le valigie. Marotta e Ausilio, comunque, hanno già fissato i termini della questione: non c'è la volontà di cedere Calha, ritenuto assai complicato da sostituire, ma qualora fosse lui a chiedere di andare via, allora il prezzo non potrà essere inferiore ai 35-40 milioni di euro".