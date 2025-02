"I problemi li ha spesso risolti, indossando i panni del regista perfetto, ma adesso anche Hakan Calhanoglu è parte del problema. O meglio è uno dei nodi dell’Inter, con l’aggravio ulteriore di essere il cervello della squadra e quindi di condizionare il gioco in maniera inesorabile in base alle sue prestazioni. I nerazzurri hanno smarrito la luce del faro turco e ormai da alcune settimane Simone Inzaghi è diviso tra la necessità di farlo giocare per rilanciarlo al più presto e quella mancanza di condizione che si palesa quando viene mandato in campo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Calhanoglu, apparso ancora non in condizione contro la Juventus.

Per questo non è da escludere che il centrocampista turco possa rimanere a riposo contro il Genoa oppure in Coppa Italia contro la Lazio. "Non è certo un caso, nelle ultime 4 partite di Serie A l’Inter abbia fatto soltanto 4 punti per via delle sconfitte contro Juve e Fiorentina (battuta poi al ritorno) e del pareggio con il Milan. Il regista era rientrato proprio contro i rossoneri a inizio febbraio, dopo lo stop di circa un mese per il problema al polpaccio, ma la sua versione migliore non si è ancora rivista e inevitabilmente i risultati (oltre al gioco) ne hanno risentito", spiega il CorSport.