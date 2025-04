"A inizio secondo tempo, in occasione del gol del 2-0 del Milan, deve fare i conti con le proteste nerazzurre: su un calcio d’angolo c’è un contatto tra De Vrij e Jovic, robusto ma ai limiti del regolamento: il serbo infatti si divincola in maniera energica dell’avversario - che lo stava cinturando in un corpo a corpo reciproco ma non falloso. Poco prima, tra l’altro, c’è un tocco prima con il petto e poi con il braccio da parte di Barella, che manda la palla proprio verso il numero 9 rossonero. Dal punto di vista disciplinare, infine, Doveri conferma il dato che lo vede essere l’arbitro che ammonisce meno di tutti in Serie A: il direttore di gara di Roma, infatti, estrae un solo cartellino giallo (giusto) - verso Calhanoglu - al settantesimo minuto"