"Il Parma chiede due rigori. Il primo: su un pallone conteso, Mkhitaryan prova a rinviare il pallone: Ondrejka tenta di disturbare l'azione cercando di arrivare sul pallone, che viene però colpito in maniera piena da Mkhitaryan, tanto da essere spazzato. Forse Mkhitaryan colpisce anche una parte dello scarpino di Ondrejka, a mio giudizio non fallosamente. Corretta dunque la decisione dell'arbitro di lasciar proseguire. Il secondo: un lieve appoggio di Carlos Augusto sulla schiena di Camara, non fallosa. Nel finale Zalewski entra in maniera scomposta e pericolosa per contendere un pallone a Pellegrino, fortunatamente si rende conto che non ci arriverà e leva lo scarpino, non colpendo l'avversario col piede a martellio bensì col ginocchio: giusto il giallo, l'espulsione sarebbe stata troppo"