L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, dalle colonne di Tuttosport, ha analizzato la direzione di gara di Luca Zufferli e dei suoi assistenti in occasione di Inter-Monza: "Partiamo dall'annullamento (con overrule del Var) del gol di Lautaro per un tocco di braccio. L'attaccante, infatti, nello slancio prima di colpire il pallone col piede lo impatta col pugno della mano destra. Il tocco è in dinamica e involontario, ma da regolamento va sanzionato, poiché compiuto direttamente dal marcatore subito prima di segnare".