Il giorno dopo Inter-Monza, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola della gara. Per l'arbitro dell'incontro, Luca Zufferli, voto 6. "Gara non semplice per Zufferli. Al 23’, sullo 0-0, annullato un gol a Lautaro: l’argentino tocca leggermente la palla con la mano destra prima di battere a rete. Dopo il controllo Var il gol, come da regolamento, viene tolto. Alla mezzora contatto Izzo-Dumfries: non c’è niente".