Marco Astori Redattore 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 09:02)

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, si è espresso così sul futuro della panchina della Nazionale, con Luciano Spalletti che sembra sempre più in bilico: "Mettiamoci il cuore in pace: siamo talmente in crisi dal punto di vista tecnico, gestionale e politico da riuscire a ipotizzare un’unica soluzione: il mago. Non posso prevedere cosa uscirà dall’incontro di dopodomani tra Gravina e Spalletti: riesco a immaginarlo, ma preferisco attenderne l’esito per evitare di commettere errori di presunzione (io, così modesto). So però che il tifoso della Nazionale oggi chiede la testa del ct e la sua sostituzione con Claudio Ranieri che a 73 anni è stato capace di aggiustare la Roma giunta a un passo dalla zona salvezza portandola fino a 13 punti dallo scudetto.

La cura dei settori giovanili, il lancio in campionato dei sedici, diciassettenni più talentuosi, un rapporto finalmente corretto e collaborativo tra i club e la federazione, insomma il percorso e le sue tappe non interessano più a nessuno: toccato il fondo, bisogna necessariamente raggiungere l’obiettivo, serve il miracolo, non abbiamo né il tempo, né la pazienza di attendere. Ieri ho ricordato - l’hanno fatto anche altri - che da undici anni non frequentiamo il Mondiale. Ho volutamente trascurato il fatto che in precedenza, quando ci presentammo nelle fasi finali del 2010 e 2014, facemmo ridere. Pertanto è dal 2006, ovvero da vent’anni, che non mostriamo agli altri cose da Italia.

Ovviamente Ranieri non può essere definito “il mago Oronzo”: è uno degli allenatori più esperti, competenti e vincenti dell’ultimo mezzo secolo, che ha frequentato per intero. Rappresenta più banalmente la speranza di un popolo che non si riconosce nella squadra che ama e che tante gioie gli ha dato. Sospetto tuttavia che, dopo aver dato un senso a Celik e Shomurodov, potrebbe estrarre sani dal cilindro Kean, Chiesa, Zaccagni, Pellegrini, Calafiori, Cambiaso, Politano, Gatti, Fagioli, Buongiorno. E anche Acerbi. E lanciare, che so, Pio Esposito. PS. Ho ricevuto numerosi messaggi di allenatori. Uno in particolare mi ha scritto queste cose: «Ciao Ivan, abbiamo svenduto il calcio italiano. Dove sono i settori giovanili, gli allenatori Vatta, Favini, Capello, Gasperini, Galeone e Reja che insegnano calcio ai ragazzi? Tristezza, scusami. E pensare che la vera felicità la provi allenando proprio i giovani»".