Serie A, Champions League, Coppa Italia. Per l’Inter la cosa più importante sarà vedere come torneranno i giocatori dalla sosta per le nazionali: auguriamoci che tutti tornino sani, che abbiano vinto e che siano felici. Così rientreranno ad Appiano Gentile ancora più contenti e aggressivi: questa è una condizione molto importante perché Simone Inzaghi deve sperare che nessuno si faccia male. Per quanto riguarda il campionato, i nerazzurri hanno appena dimostrato di essere nettamente la squadra più forte. Per come è messa in campo, per la facilità con cui giocano, per come si aiutano l’un l’altro e per come tutti partecipano al gioco in ogni momento, con sacrificio nel muoversi per il campo. Riuscire a non far tirare in porta l’Atalanta non è una cosa semplice e lo hanno fatto nello scontro diretto vinto a Bergamo, creando occasioni e dimostrando proprio in questa partita cruciale di essere davvero una grande squadra. Questa formazione è attrezzata per il doppio e triplo impegno, perché quelli che subentrano a gara in corso lo fanno giocando con voglia e umiltà.