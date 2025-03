“Il Milan, al pari della Juventus, è incappato in una stagione dai risultati molto altalenanti ed al di sotto delle aspettative iniziali. Si parla molto dell’inserimento in estate di un ds importante per programmare le prossime stagioni sportive e per cercare di tornare a vincere trofei, quanto prima possibile. Non mi sento di fare previsioni o nomi perché non conosco le cose dall’interno, ma sui profili di Paratici, Tare e D’Amico ritengo che siano tutti molto preparati e di grande spessore, che hanno caratteristiche differenti tra loro, ma tutti con le giuste capacità per poter ricoprire un ruolo di così grande importanza”.