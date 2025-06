La Gazzetta dello Sport ha intervistato Valentin Carboni, il giovane argentino che è tornato - dopo un lungo infortunio nell'anno in cui doveva giocare in prestito all'OM - a giocare con la maglia nerazzurra al Mondiale per Club. L'argentino ha segnato il gol vittoria con l'Urawa all'ultimo minuto: «Non mi aspettavo il gol. L'infortunio è stata una botta dura e non mi aspettavo di trovare spazio. Mi bastava solo tornare a giocare. Prima di quell'infortunio tutto era andato molto in fretta, poi è arrivato quel problema al crociato e ci vedo anche qualcosa di buono. Mi ha aiutato a maturare, mi sento più forte fisicamente e di testa, più motivato», ha detto.