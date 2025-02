Il giovane talento argentino era andata in prestito in Francia, ma è rientrato alla base dopo il grave infortunio

Dopo il prestito in Francia alla corte di De Zerbi, Carboni è rientrato alla base dopo il grave infortunio avuto. L'argentino ha un grande obiettivo per questa stagione.

"Valentin Carboni è tornato all’Inter: come annunciato dal club, si è deciso per la risoluzione anticipata del prestito al Marsiglia. L’attaccante argentino a ottobre si era procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro; punta a tornare a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per club a giugno", precisa La Gazzetta dello Sport.