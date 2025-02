Valentin Carboni torna a Milano: l'Inter, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione anticipata del prestito al Marsiglia del gioiellino argentino, che proseguirà così il suo percorso di recupero in Italia, seguito direttamente dallo staff medico nerazzurro. Il prossimo obiettivo, ora, sarà quello di metterlo a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club in programma in estate.