"Bastoni ha sbagliato due volte contro la Juventus, simulando e soprattutto liberando la gioia per averlo fatto. Ma ha chiesto scusa e la speranza è che il pentimento sia sincero. Sarebbe quindi l’ora di finirla con questo tam tam, da una tifoseria all’altra. Gattuso non ha mai pensato di lasciarlo fuori dai convocati per il doppio (speriamo) playoff. E nei giorni di passione lo ha coccolato e spronato. Rino, in vista dell’Irlanda del Nord, si è già messo l’elmetto e sta lavorando senza sosta. Bastoni comanderà la difesa a tre con Mancini e Calafiori.