"Alessandro Bastoni sta diventando un caso nazionale", scrive il Corriere della Sera di oggi. Il riferimento è ai fischi raccolti anche in quel di Como:
CorSera – Caso Bastoni, è ora di finirla: la posizione di Gattuso sul tema
"Bastoni ha sbagliato due volte contro la Juventus, simulando e soprattutto liberando la gioia per averlo fatto. Ma ha chiesto scusa e la speranza è che il pentimento sia sincero. Sarebbe quindi l’ora di finirla con questo tam tam, da una tifoseria all’altra. Gattuso non ha mai pensato di lasciarlo fuori dai convocati per il doppio (speriamo) playoff. E nei giorni di passione lo ha coccolato e spronato. Rino, in vista dell’Irlanda del Nord, si è già messo l’elmetto e sta lavorando senza sosta. Bastoni comanderà la difesa a tre con Mancini e Calafiori.
Il c.t. è sicuro che con gli juventini presenti in Nazionale non ci saranno problemi: i veleni del campionato devono rimanere fuori dal cancello di Coverciano. Il Mondiale viene prima di tutto. La Figc non ha intralciato i piani del suo allenatore. Non sono più i tempi del codice etico prandelliano, senza contare che la prima a lasciar passare il caso senza prendere provvedimenti è stata l’Inter. La speranza è che a Bergamo, Bastoni sia incitato come gli altri azzurri: c’è bisogno di tutti e tutto per aiutare la scricchiolante Nazionale a superare le montagne russe degli spareggi".
