Il Corriere della Sera di oggi si sofferma su uno dei protagonisti attesi in Milan-Inter di domenica. Hakan Calhanoglu giocherà l'ennesimo derby di Milano, vissuto da entrambe le prospettive in carriera. Ognuno con un sapore particolare. Questo potrebbe essere diverso da tutti gli altri. Si legge infatti sul quotidiano:
CorSera – Inter, ultimo derby per Calhanoglu? La posizione del club sul futuro…
"Reduce da una ricaduta al polpaccio l’interista è comunque il secondo miglior marcatore interista (9 gol) nonostante abbia già saltato per infortunio 11 partite tra campionato e coppe. E punta a essere titolare anche nel derby, come a Como, anche se ha un’ora nelle gambe o poco più. Calha vuole essere il leader di una squadra che soffre l’assenza di capitan Lautaro (dopo il suo infortunio 0 gol degli altri attaccanti in 300 minuti) e il momento poco brillante di Barella e Thuram.
Vuole esserci anche perché lui per primo sa la verità, se sarà cioè l’ultimo derby o meno: già l’estate scorsa la voglia di Galatasaray — per lui turco ma nato e cresciuto calcisticamente in Germania — era sembrata irrefrenabile, al punto da far pensare a un addio scontato, specie dopo le parole dure di Lautaro alla fine del Mondiale per club. Il club turco non si è mai avvicinato alle cifre pretese dall’Inter (almeno 20 milioni) e Chivu ha riportato la pace nello spogliatoio. A giugno la situazione sarà diversa, mancherà solo un anno alla scadenza di contratto e dopo un’altra stagione con alti e bassi fisici l’Inter non farà carte false per rinnovare Calhanoglu, che andrebbe a guadagnare di più a Istanbul, coronando il sogno del padre, del barbiere e del presidente del Gala".
