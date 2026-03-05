"Reduce da una ricaduta al polpaccio l’interista è comunque il secondo miglior marcatore interista (9 gol) nonostante abbia già saltato per infortunio 11 partite tra campionato e coppe. E punta a essere titolare anche nel derby, come a Como, anche se ha un’ora nelle gambe o poco più. Calha vuole essere il leader di una squadra che soffre l’assenza di capitan Lautaro (dopo il suo infortunio 0 gol degli altri attaccanti in 300 minuti) e il momento poco brillante di Barella e Thuram.

Vuole esserci anche perché lui per primo sa la verità, se sarà cioè l’ultimo derby o meno: già l’estate scorsa la voglia di Galatasaray — per lui turco ma nato e cresciuto calcisticamente in Germania — era sembrata irrefrenabile, al punto da far pensare a un addio scontato, specie dopo le parole dure di Lautaro alla fine del Mondiale per club. Il club turco non si è mai avvicinato alle cifre pretese dall’Inter (almeno 20 milioni) e Chivu ha riportato la pace nello spogliatoio. A giugno la situazione sarà diversa, mancherà solo un anno alla scadenza di contratto e dopo un’altra stagione con alti e bassi fisici l’Inter non farà carte false per rinnovare Calhanoglu, che andrebbe a guadagnare di più a Istanbul, coronando il sogno del padre, del barbiere e del presidente del Gala".