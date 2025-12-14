FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Chivu, ieri messaggio perentorio con un intento preciso: significativo che…

news

CdS – Chivu, ieri messaggio perentorio con un intento preciso: significativo che…

Inter Chivu
Il focus dal quotidiano sulle parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia di Genoa-Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Il Corriere dello Sport di questa mattina torna sulle parole pronunciate da Chivu nella conferenza stampa di ieri. In particolare, il quotidiano sottolinea un passaggio che ha caratterizzato la vigilia di Genoa-Inter:

Inter Chivu
Getty Images

"«Qualcuno diceva che eravamo dei falliti, che eravamo finiti. Invece siamo ancora lì». Vero che Chivu, nelle sue conferenze stampa, o apparizioni davanti alle telecamere, ha spesso lanciato dei messaggi. Ma ieri, con il solito sorriso, l’ho fatto in modo più perentorio, netto, deciso. «Non ho sassolini da togliermi», ha precisato.

Ma, se non quelli, voleva sicuramente mettere qualche puntino sulle “i”. Con un intento preciso: difendere il suo gruppo, ancora prima del suo lavoro. Ed è significativo anche il fatto che abbia usato la prima persona plurale. Lui non c’era quando alla fine della scorsa stagione l’Inter ha perso tutto ed è stata abbattuta dal Psg in finale di Champions. Eppure si è messo dentro, a dimostrazione di come si senta non solo totalmente coinvolto e immerso, ma anche guida di quei giocatori che, dopo normi delusioni, stanno dimostrando di essere sulla strada per superarle".

Leggi anche
SW – Chivu e quella risposta al secondo squillo. È cambiato tutto…al casello
Visnadi: “Radio propaganda parla di errori dell’ex staff tecnico. Ma difetti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA