"«Qualcuno diceva che eravamo dei falliti, che eravamo finiti. Invece siamo ancora lì». Vero che Chivu, nelle sue conferenze stampa, o apparizioni davanti alle telecamere, ha spesso lanciato dei messaggi. Ma ieri, con il solito sorriso, l’ho fatto in modo più perentorio, netto, deciso. «Non ho sassolini da togliermi», ha precisato.

Ma, se non quelli, voleva sicuramente mettere qualche puntino sulle “i”. Con un intento preciso: difendere il suo gruppo, ancora prima del suo lavoro. Ed è significativo anche il fatto che abbia usato la prima persona plurale. Lui non c’era quando alla fine della scorsa stagione l’Inter ha perso tutto ed è stata abbattuta dal Psg in finale di Champions. Eppure si è messo dentro, a dimostrazione di come si senta non solo totalmente coinvolto e immerso, ma anche guida di quei giocatori che, dopo normi delusioni, stanno dimostrando di essere sulla strada per superarle".