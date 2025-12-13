"A distanza di sei mesi, a ogni colpo a vuoto, ci si interroga sull'eredità psicologica lasciata da quei risultati. I gol subiti nel finale e le sconfitte contro le squadre più forti sono difetti che aveva l'Inter di Inzaghi e che ha l'Inter di Chivu. Radio propaganda aveva diffuso dispacci sul cattivo lavoro fisico del precedente staff tecnico. Da lì i cali nei finali di partita e gli infortuni. Peccato che quest'anno, quando si racconta che si lavora di più e soprattutto meglio, l'Inter continua a prendere gol in extremis e i suoi giocatori continuano a farsi male, forse anche più che in passato, anche se gli infortuni sono una costante del calcio contemporaneo".

Le difficoltà contro le grandi - spiega anche il giornalista nella sua analisi - non nascono oggi e dimostrano che "nulla è puiù luogo comune della presunta larga superiorità tecnica della rosa nerazzurra, di cui tanto si parla (e spesso straparla). Chivu ha un organico più forte di quello che aveva Inzaghi, Pio e Bonny terzo e quarto attaccante non sono per tutti, ma i difetti che c'erano ci sono e sono rimasti anche oggi. Con un anno in più. Sei sconfitte in 4 mesi non hanno pregiudicato nulla, ma Chivu si ricordi che sarà giudicato per le vittorie. Perché anche all'Inter vincere è l'unica cosa che conta".