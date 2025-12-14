"Il grande vuoto da colmare contro il Genoa è ovviamente in cabina di regia. Il posto di Calhanoglu, che spera di tornare per la Supercoppa, dovrebbe essere occupato da Zielinski. Il polacco sta finalmente trovando continuità mai avuta prima in nerazzurro. Ha convinto da subentrato contro il Liverpool e ha più chance di giocare da playmarker rispetto a Barella. Anche l'ex Cagliari ha dato buone risposte in mezzo, ma sarebbe comunque più sacrificato. Il dubbio a centrocampo riguarda l'interno sinistro, con Mkhitaryan uscito stremato in Champions, ma pienamente in grado di contendere una maglia al più riposato Sucic".