All'Inter che torna in campo questo pomeriggio in casa del Genoa mancano un po' di pedine. La più importante, probabilmente, in mezzo al campo. Ma Chivu sembra aver trovato la soluzione. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di stamattina. Si legge infatti sulle scelte dell'allenatore nerazzurro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Genoa-Inter, Chivu ha scelto come colmare il grande vuoto a Marassi
news
CdS – Genoa-Inter, Chivu ha scelto come colmare il grande vuoto a Marassi
Le ultime sulle scelte dell'allenatore nerazzurro per la gara di campionato in programma nel pomeriggio
"Il grande vuoto da colmare contro il Genoa è ovviamente in cabina di regia. Il posto di Calhanoglu, che spera di tornare per la Supercoppa, dovrebbe essere occupato da Zielinski. Il polacco sta finalmente trovando continuità mai avuta prima in nerazzurro. Ha convinto da subentrato contro il Liverpool e ha più chance di giocare da playmarker rispetto a Barella. Anche l'ex Cagliari ha dato buone risposte in mezzo, ma sarebbe comunque più sacrificato. Il dubbio a centrocampo riguarda l'interno sinistro, con Mkhitaryan uscito stremato in Champions, ma pienamente in grado di contendere una maglia al più riposato Sucic".
© RIPRODUZIONE RISERVATA