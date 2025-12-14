L'Inter di Chivu, dopo la sconfitta in Champions League contro il Genoa, si appresta ad affrontare in cmapionato il Genoa di De Rossi. Una squadra in salute, in ripresa dopo un avvio di stagione complicato, e che negli ultimi precedenti ha sempre creato problemi ai nerazzurri.
Inter, attenta: precedenti contro il Genoa tutt'altro che esaltanti. L'ultima vittoria…
Inter, attenta: precedenti contro il Genoa tutt’altro che esaltanti. L’ultima vittoria…
I nerazzurri hanno spesso faticato a marassi contro la formazione rossoblu: i risultati recenti fanno da monito
Lo ricorda La Gazzetta dello Sport: "Una gara che rischia di diventare sdrucciolevole per il romeno. Quello stadio, Marassi, è indigesto per la squadra già da prima del suo arrivo: solo pareggi dopo l'ultima vittoria datata 2020, sei punti persi nelle ultime tre partite esterne con il Grifone, tutte finite sempre in pari".
