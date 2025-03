Kristjan Asllani potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. L'ipotesi esiste, non l'ha negato neanche lui. Si tireranno le somme di questi tre anni in nerazzurro e si capirà se ci sarà ancora spazio per lui nel progetto. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Due mesi per provare a tenersi l’Inter, anche se lo stesso diretto interessato lascia le porte aperte a epiloghi diversi. All’inizio all’ombra di Brozovic e a seguire all’ombra di Calhanoglu, ma sta di fatto che Kristjan Asllani non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo tutto suo fin da quando è sbarcato a Milano nell’estate 2022. In regia la copertina è sempre toccata ad altri, poi quando l’albanese è stato chiamato in causa non è mai riuscito a dare tutte le garanzie del caso in un ruolo alquanto delicato. La sua permanenza in nerazzurro è in bilico e di certo le parole rilasciate a Sportmediaset dopo Inghilterra-Albania non danno certezze".