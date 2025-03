Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista a SportMediaset dopo la sconfitta dell'Albania contro l'Inghilterra. Ecco le sue parole, con il classe 2002 che si è tolto anche qualche sassolino: "Restare all'Inter per tanti anni? Sì, certo. Io ho sempre detto di essere un tifoso interista, ma non voglio stare qui a fare promesse perché tanto adesso è inutile. Penso a finire la stagione. Le critiche? Sono stato fischiato, non sono qui a dire le bugie. Sicuramente se l'hanno fatto avevano i loro motivi, non avevo giocato bene, mi meritavo i fischi, mi prendo tutte le cose negative. Però c'è anche la cosa che dopo la Supercoppa sono stati troppo aggressivi con me, non pensavo di meritare quel trattamento.