"Un rigore più o meno inventato. Ma Bastoni poteva evitare l’ingenuità che ha indotto Var e arbitro all’errore. Sta di fatto che l'Inter ha perso la sua seconda gara consecutiva di Champions, ancora una volta nel finale. Come a Madrid (anche lì c’era lo zampino di Bastoni…), i nerazzurri non meritavano di perdere, ma la sostanza non cambia. Szoboszlai non si è fatto problemi a bucare Sommer dal dischetto e il Liverpool si è preso i 3 punti.

Il problema più grosso è che adesso la strada verso gli ottavi di finale di Champions si è fatta dannatamente complicata. Serviranno 4 punti tra Arsenal e Borussia Dortmund per farcela. Non facile a questo punto. Anche perché saranno scontri diretti e Lautaro e soci continuano a soffrire di allergia per le sfide ad alta tensione. Tanto che 5 sconfitte su 6 (tante) sono arrivate proprio nei big-match. Giocare bene, tenere il campo non basta: servono cattiveria, concentrazione ed evitare gli errori. I nerazzurri ne hanno commessi troppi: quando potevano far male, nella ripresa, sulle ripartenze, e poi, appunto, nel finale".