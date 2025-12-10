“Noi li chiamiamo “rigorini”, sono quei rigori che possono avere una giustificazione regolamentare, ma che, alla luce del buon senso e della logica del gioco, non andrebbero dati. “Rigorini” che, diciamo spesso, li danno solo in Italia. Non è vero. Ieri, a pochi minuti dal termine di Inter-Liverpool, Bastoni e Wirtz sono entrati in contatto nell’area nerazzurra. Vero, il difensore interista è stato ingenuo perché sai che se ti aggrappi a una maglia, quella stoffa tesa nel fermo immagine di un Var diventa quasi sempre prova inconfutabile del delitto. Ma sulla famosa bilancia della giustizia dovrebbe finire anche il balzo all’indietro di Wirtz, che solleva anche le gambe per accentuare il danno, e stramazza urlando come gli avessero sparato alla schiena. In due parole, la presunta infrazione dovrebbe essere sempre giudicata alla luce del danno realmente subito, per definire quanto abbia influito effettivamente sul gioco. Qui il rigore non ci stava. Forse in tedesco si dice “rigorinen”. E il tedesco Felix Zwayer lo ha omaggiato al tedesco Wirtz, molto più felix di lui. Così Inter-Liverpool è finita 0-1”, analizza La Gazzetta dello Sport.