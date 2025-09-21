"Personalità e motivazione. Chivu ha insistito su questi concetti, alla vigilia della sfida con il Sassuolo: sfida da vincere a tutti i costi. «Personalità e motivazione sono importantissime, soprattutto per un gruppo come questo. Qualcuno dirà che sono campioni e che certe cose dovrebbero essere automatiche. Ma sono anche esseri umani, con sensibilità, problemi e difetti come tutti. Ecco perché bisogna star loro vicino per convincerli, appunto, che motivazione e mentalità sono fondamentali. Lo sanno bene, ma possono fare di più». Allora, forse è in tali aspetti che l’Inter è mancata in questo avvio di stagione, in cui ha già perso due gare. Sono appunti, però, perché, in generale, Chivu spinge in alto i suoi".