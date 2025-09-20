"Ad ogni modo, non è da escludere a priori nemmeno l’opzione Bonny. Che non è certo così meno grosso di Pio, anzi. E’ più abituato, però, a giocare fronte alla porta, invece che ad averla alle spalle. E contro il Sassuolo, prevedibilmente, gli spazi non saranno abbondanti. Certo l’ex-Parma potrebbe dare un pizzico di riposo a Thuram, grande protagonista di questo avvio di campionato, con 5 reti in 4 gare. Di sicuro, in Olanda, Tikus non ha dato la sensazione di aver bisogno di riposo. Ma una sua eventuale esclusione sarebbe nella prospettiva di una gestione sul lungo periodo".

"L’imperativo, infatti, è arrivare a primavera non più con i serbatoi vuoti come accaduto l’anno scorso. E la preparazione estiva è stata programma esattamente con questa finalità, seppure sia cominciata in ritardo, rispetto alle altre squadre di Serie A. Ecco perché, dalle parti di Appiano Gentile, sono convinti che presto la situazione migliorerà perché le gambe dei giocatori nerazzurri sono destinate a girare con maggiore velocità e ritmo".