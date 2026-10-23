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Giornata di riposo ieri per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri torneranno in campo oggi per il primo allenamento in vista della Fiorentina, come ricorda anche il Corriere dello Sport di stamattina, sbilanciandosi su una possibile novità di formazione contro i viola al Meazza. Si legge infatti:

Getty

"I cancelli di Appiano Gentile ieri si sono aperti soltanto per Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones e Lautaro Martinez. I quattro infortunati hanno proseguito i rispettivi percorsi individuali nella speranza di essere prima possibile nuovamente a disposizione di Chivu. La squadra ha invece riposato e oggi tornerà a lavorare agli ordini del suo allenatore per il primo allenamento in vista di Inter-Fiorentina di domenica. Tra le novità di formazione potrebbe esserci stavolta anche Ivan Provedel al posto di Pepo Martinez".