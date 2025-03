Ci saranno diversi cambi nella formazione che Inzaghi schiererà domani sera contro il Feyenoord in vista della gara con l'Atalanta. Ancora da decidere chi giocherà in porta, ma il tecnico dell'Inter userà il turnover in tutti i reparti.

"Scontato che ci saranno cambi e rotazioni tra i titolari, con dubbio da sciogliere per la porta tra Martinez e Sommer. La buona notizia è il ritorno già ad una buona efficienza di Carlos Augusto, che domani sera partirà dall’inizio, permettendo magari un turno di riposo a Bastoni. Quella brutta, invece, è lo stop di Zielinski, che sarebbe stato utile proprio per amministrare le forze in mezzo al campo. Contro il Monza, il polacco si è fermato appena 3’ dopo l'ingresso in campo per un guaio al polpaccio. Oggi sosterrà gli esami, ma attorno alle sue condizioni non c’è particolare ottimismo. Tanto da non escludere che la sua assenza si prolunghi anche oltre la sosta", scrive il Corriere dello Sport.