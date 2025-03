"Sabato contro il Monza, sia Lautaro sia Thuram potrebbero riposare, preservando le forze in vista dei prossimi impegni. Il francese, in particolare, dà la sensazione di non essere al meglio. Chissà che il secondo centro stagionale in Champions (e il secondo nel 2025) non gli regali un’iniezione di carburante supplementare. Le giocate di Tikus possono fare la differenza. E per Inzaghi il suo gioco in profondità è un’arma decisiva per fare funzionare al meglio l’impianto di gioco nerazzurro".