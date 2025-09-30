Dall'esterno nerazzurro una stoccata nei confronti del suo ex allenatore con il quale ha raggiunto il rendimento migliore in carriera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 08:46)

Federico Dimarco ha lanciato una frecciata che non è passata inosservata nelle interviste di ieri. Ha tirato in ballo, senza nominarlo, Simone Inzaghi, rispondendo alla domanda sulla tenuta fisica di quest'anno. Lo ha fatto sia in conferenza stampa che in quella che in gergo si definisce 'one to one' con i broadcaster. E di rimbalzo è finita anche sui quotidiani di questa mattina. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Il numero 32 nerazzurro, commentando i segnali di crescita atletica, non è stato troppo morbido nei confronti di Simone Inzaghi: «Io mi sono sempre allenato al 100%, ma soltanto giocando puoi allenare la condizione. Uscendo matematicamente al 60’ era difficile crescere: quest’anno invece sto giocando di più e si vede».

Chiaro il riferimento al suo ex allenatore per la gestione sempre prudente nei suoi confronti, nel tentativo però di abbassare il rischio infortuni e preservarne la freschezza, considerando l’importanza che Dimarco ha avuto per anni in un contesto che lo ha valorizzato probabilmente anche più di altri giocatori e gli ha permesso di raggiungere la Nazionale. L’avvicendamento in panchina è servito a innescare nuovi stimoli anche nell’esterno nerazzurro: «Mi mancava un po’ di fiducia, ma ne sto uscendo con l’aiuto del mister e dei compagni»".