"Sfumata quell’opportunità, che poi era pure la seconda, alla luce della finale già raggiunta (e persa…) nel 2023, questa sera, Lautaro riparte per una nuova campagna europea. Ad Amsterdam, come già sottolineato, ha lasciato la scena ai suoi compagni, e in particolare a Thuram. Che, tutto sommato, se l’è cavata egregiamente, firmando una doppietta. Ma ora San Siro attende soprattutto l’argentino. Il mal di schiena è ormai un ricordo, come dimostrato dall’incornata vincente contro il Cagliari e da una prestazione fatta anche di tante altre cose utili per la squadra. Già perché il Toro non può più essere considerato soltanto un bomber. È un centravanti che gioca, partecipa allo sviluppo della manovra e che, all’occorrenza, sa pure sacrificarsi. Da questo punto di vista è un modello, nonché un trascinatore per i compagni".