FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Lautaro, nuova campagna europea: San Siro attende il suo trascinatore

news

CdS – Lautaro, nuova campagna europea: San Siro attende il suo trascinatore

Inter Lautaro
Focus dal quotidiano sull'argentino che torna in campo in Champions League dopo aver saltato la prima partita
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Lautaro Martinez torna a sfilare sulla passerella della Champions League. Assente ad Amsterdam, l'argentino stasera farà il suo debutto stagionale in Inter-Slavia Praga. L'obiettivo è ovviamente guardare avanti dopo il triste epilogo dello scorso anno. Si legge sul Corriere dello Sport:

Inter Lautaro
Getty Images

"Sfumata quell’opportunità, che poi era pure la seconda, alla luce della finale già raggiunta (e persa…) nel 2023, questa sera, Lautaro riparte per una nuova campagna europea. Ad Amsterdam, come già sottolineato, ha lasciato la scena ai suoi compagni, e in particolare a Thuram. Che, tutto sommato, se l’è cavata egregiamente, firmando una doppietta. Ma ora San Siro attende soprattutto l’argentino. Il mal di schiena è ormai un ricordo, come dimostrato dall’incornata vincente contro il Cagliari e da una prestazione fatta anche di tante altre cose utili per la squadra. Già perché il Toro non può più essere considerato soltanto un bomber. È un centravanti che gioca, partecipa allo sviluppo della manovra e che, all’occorrenza, sa pure sacrificarsi. Da questo punto di vista è un modello, nonché un trascinatore per i compagni".

Leggi anche
Chivu modella la squadra attorno al nucleo storico. E ora che i senatori sono tornati al top…
Chivu, ecco dov’è la vera differenza: un cambio importante per portare l’Inter fino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA