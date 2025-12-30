L'Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile nella giornata di ieri per il primo allenamento in vista del Bologna. Le buone notizie nel centro sportivo nerazzurro non sono mancate, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Una ripresa degli allenamenti con il sorriso e non solo per via del successo maturato contro l'Atalanta.

Ieri ad Appiano in casa Inter si è rivisto in gruppo Acerbi, che era fermo dal 9 dicembre scorso (nel match di Champions contro il Liverpool) e va verso la convocazione per il match di domenica contro il Bologna. A patto che l'intera settimana proceda senza intoppi lavorando con il resto dei compagni dopo il problema muscolare emerso in campo contro i Reds. Nel frattempo la retroguardia nerazzurra continua a registrare le ottime prestazioni di Akanji, che proprio alla luce dell'assenza di Acerbi si è confermato un ottimo innesto per puntellare la difesa".