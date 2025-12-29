L'Inter batte l'Atalanta e risponde ai successi di Milan e Napoli, riprendendosi così la vetta della classifica e chiudendo il 2025 al primo posto. La Stampa elogia la prestazione di Pio Esposito, entrato nella ripresa al posto di Thuram e subito decisivo con l'assist per Lautaro: "Fondamentale il contributo di Pio Esposito, inserito da Chivu pochi secondi prima. L'Inter così ha neutralizzato anche l'effetto negativo della delusione alimentata dal ko con il Bologna nella Supercoppa italiana".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Esposito subito decisivo. La Stampa: “Impressionante la sua capacità di…”
news
Inter, Esposito subito decisivo. La Stampa: “Impressionante la sua capacità di…”
L'attaccante nerazzurro, entrato in campo nella ripresa al posto di Thuram, ha servito l'assist per il gol di Lautaro
"I padroni di casa [...] vengono puniti da un errore imperdonabile di Djimsiti: ne approfitta Lautaro che triangola con Esposito e trafigge Carnesecchi. Il giovane attaccante azzurro aveva appena sostituito Thuram: impressionante la sua capacità di avere subito un impatto sulle partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA