L'Inter batte l'Atalanta e risponde ai successi di Milan e Napoli, riprendendosi così la vetta della classifica e chiudendo il 2025 al primo posto. La Stampa elogia la prestazione di Pio Esposito, entrato nella ripresa al posto di Thuram e subito decisivo con l'assist per Lautaro: "Fondamentale il contributo di Pio Esposito, inserito da Chivu pochi secondi prima. L'Inter così ha neutralizzato anche l'effetto negativo della delusione alimentata dal ko con il Bologna nella Supercoppa italiana".