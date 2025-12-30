Cristian Chivu si gode in questo momento i frutti del suo lavoro. Tra i quali anche l'aver agevolato una sintonia che sta facendo le fortune dell'Inter. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di oggi: "È stata la terza volta in stagione. La prima contro l’Union St. Gilloise, in Champions, la seconda a Pisa, anche in quel frangente per sbloccare il risultato, e infine l’altra sera a Bergamo.

Insomma, Esposito si è trasformato in una sorta di rampa di lancio per Lautaro, avendo già confezionato 3 assist per il compagno, tutt’altro che banali peraltro. Questione di feeling, si dice in questi casi. Ma anche questione di qualità e doti tecniche. Già perché tra le caratteristiche di Pio c’è proprio la visione di gioco: coglie i movimenti dei compagni e sa servirlo nel momento giusto e nei tempi giusti. Contro l’Atalanta sarebbe bastato un attimo per far finire il Toro in fuorigioco, invece, il gigante nato a Castellamare di Stabia ha atteso l'attimo perfetto per liberare Lautaro e, allo stesso tempo, per tagliare fuori dal possibile recupero Hien".