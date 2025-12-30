CdS – Inter, prima del mercato invernale ad Appiano c’è già un nuovo acquisto

"Il mercato invernale aprirà i battenti tra poco, ma l’Inter ha trovato il suo “nuovo acquisto” già da diverse settimane. La partita di Bergamo ha confermato che Piotr Zielinski può dare un contributo importante alla squadra di Chivu. Il polacco ha completato la scalata delle gerarchie dopo essere stato considerato un partente l'estate scorsa, quando il club interista era disposto ad ascoltare eventuali offerte per imbastire una trattativa.

In particolar modo da metà ottobre in poi l'ex Napoli ha visto crescere il suo minutaggio in maniera importante, prendendo le redini del centrocampo assieme ai compagni e affiancando un baluardo degli anni scorsi come Mkhitaryan. Parlare dunque di rinforzo aggiuntivo non è esagerato, dopo aver sorpassato nelle preferenze gli ultimi arrivati Sucic e Diouf e anche lo stesso Frattesi, sempre in attesa del suo turno per emergere definitivamente".