L'ex Porto ha svoltato nelle ultime due settimane, cambiando completamente registro rispetto a una stagione vissuta tra mille difficoltà. Al complesso adattamento a un nuovo calcio si è aggiunta una fastidiosa pubalgia che l'ha condizionato per diversi mesi. Quella odierna può essere una buona possibilità anche in chiave finale di Champions, dove contro il Psg potrebbe servire il contributo di tutti per realizzare il grande sogno europeo".