"La decima per il più 10. Inseguire un altro successo sull’Atalanta, il decimo consecutivo, appunto, per riportare il distacco sul Milan in doppia cifra. È questo l’approccio dell’Inter al weekend che segue quello della sconfitta nel derby, sconfitta che ha interrotto una serie di 14 vittorie, e un pareggio, nelle ultime 15 giornate. Così i nerazzurri hanno fatto il vuoto in classifica.

Solo che dopo un altro capitombolo nella stracittadina, il quinto nelle ultime 7, è come se fossero venute meno alcune certezze. Lo scudetto è sempre lì, alla portata, perché un vantaggio di 7 lunghezze a 10 giornate dalla fine, è un’ottima assicurazione per il traguardo finale. Il vero pericolo, però, è che l’Inter si possa fare del male da sola: insomma, che le venga il "braccino", facendosi consumare e rodere dai dubbi, piuttosto che tornare a fare quanto mostrato negli ultimi 3 mesi".