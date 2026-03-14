"Il presente è già futuro, persino a prescindere da come finirà la stagione. Nella settimana del secondo derby perso, che ha appesantito la stagione già turbata dal prematuro addio alla Champions, Cristian Chivu ha incassato la fiducia dell’Inter. Salvo ribaltoni, che in questo momento nessuno è nelle condizioni di immaginare, sarà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione e con ogni probabilità rinnoverà il contratto , visto che l’attuale accordo scade il 30 giugno del 2027", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Si fa squadra in tanti modi dopo le sconfitte. L’Inter ha scelto di rinforzare la posizione di Chivu , che viene considerata una scommessa vinta sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, gestionale. Cristian ha saputo risollevare un gruppo mortificato dalla finale di Monaco contro il Psg e l’ha riportato in testa alla Serie A. Le certezze progettuali non possono essere scalfite da qualche scivolone. E’ chiaro che le percezioni potrebbero essere modificate, se non stravolte, da un crollo tale da pregiudicare la corsa scudetto e l’ambiziosa richiesta della decima Coppa Italia".

"Chivu come ha vissuto la settimana? Normalmente, alla sua maniera. Riposo in famiglia alternato alle lunghe giornate sul campo per preparare la squadra migliore possibile per battere l’Atalanta. Ieri l’Inter ha dormito nel centro sportivo di Appiano ma la sconfitta nel derby non c’entra niente: la variazione del programma dipende dall’orario della partita, a San Siro alle ore 15, che impone tempi serrati per la rifinitura, il pranzo e il trasferimento allo stadio. Chivu comunque ha chiesto ai giocatori di dimenticare la brutta esibizione di domenica scorsa e di ricordare il resto del campionato: tra un derby e l’altro, erano arrivate 14 vittorie e 1 pareggio che avevano creato il vuoto in classifica. Naturalmente oggi pomeriggio è auspicabile ritrovare il passo abituale, per non alimentare la carica emotiva del Milan impegnato domani sera all’Olimpico contro la Lazio. Ma non può essere un episodio negativo a scoraggiare il capo, che è talmente tranquillo da aver cominciato i colloqui con i dirigenti per studiare il programma dell’estate: l’Inter comincerà la preparazione in montagna, in località da stabilire, visto che Appiano sarà inagibile per i lavori di ristrutturazione. Possibile anche una tournée all’estero, che coinvolgerà i calciatori reduci dal Mondiale".