Il contesto che ospiterà la gara di domenica sera sarà lo stesso di sempre ma con una differenza sostanziale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 08:46)

Sarà più o meno tutto come sempre. Domenica sera Inter-Milan avrà però un sapore speciale, per un motivo in particolare. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Si giocherà sempre allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ma per la prima volta dopo 90 anni il teatro della sfida tra Inter e Milan sarà di proprietà dei due club. Infatti quella di domenica è la prima stracittadina dopo il rogito dell’impianto sportivo, che non appartiene più al Comune di Milano bensì alle due squadre.

Milan e Inter hanno investito 197 milioni di euro per acquistare lo stadio e tutte le aree circostanti, un iter lungo e faticoso, culminato con la firma sui contratti lo scorso 5 novembre. Le due proprietà americane saranno socie nella gestione degli ultimi anni di San Siro e della realizzazione del nuovo impianto. L’obiettivo è avviare i lavori nei primi mesi del 2027, per giocare la prima partita nel 2031 e in tempo per ospitare gli Europei del 2032. Successivamente le proprietà Red Bird e Okatree procederanno alla demolizione dell’attuale Meazza.

L’innovazione non sarà solamente dedicata allo stadio ma anche a tutto il quartiere, che verrà riqualificato interamente. Sorgeranno hotel, parcheggi, centri commerciali e le sedi delle due squadre. Sarà il derby numero 245 ma il primo con lo stadio San Siro di proprietà. L’antipasto di quello che sarà tra cinque anni, quando i due club condivideranno anche la nuova struttura da circa 71.5 collocati su due anelli e non più su tre come l’attuale stadio. Il costo del nuovo impianto supererà il miliardo di euro e sarà sovvenzionato dalle due società milanesi, così come in futuro i ricavi da stadio verranno distribuiti tra Milan e Inter.