CdS – Inter-Milan, sarà derby storico: per la prima volta dopo 90 anni…

San Siro
Il contesto che ospiterà la gara di domenica sera sarà lo stesso di sempre ma con una differenza sostanziale
Daniele Vitiello
Sarà più o meno tutto come sempre. Domenica sera Inter-Milan avrà però un sapore speciale, per un motivo in particolare. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Si giocherà sempre allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ma per la prima volta dopo 90 anni il teatro della sfida tra Inter e Milan sarà di proprietà dei due club. Infatti quella di domenica è la prima stracittadina dopo il rogito dell’impianto sportivo, che non appartiene più al Comune di Milano bensì alle due squadre.

Inter Milan neve
Milan e Inter hanno investito 197 milioni di euro per acquistare lo stadio e tutte le aree circostanti, un iter lungo e faticoso, culminato con la firma sui contratti lo scorso 5 novembre. Le due proprietà americane saranno socie nella gestione degli ultimi anni di San Siro e della realizzazione del nuovo impianto. L’obiettivo è avviare i lavori nei primi mesi del 2027, per giocare la prima partita nel 2031 e in tempo per ospitare gli Europei del 2032. Successivamente le proprietà Red Bird e Okatree procederanno alla demolizione dell’attuale Meazza.

L’innovazione non sarà solamente dedicata allo stadio ma anche a tutto il quartiere, che verrà riqualificato interamente. Sorgeranno hotel, parcheggi, centri commerciali e le sedi delle due squadre. Sarà il derby numero 245 ma il primo con lo stadio San Siro di proprietà. L’antipasto di quello che sarà tra cinque anni, quando i due club condivideranno anche la nuova struttura da circa 71.5 collocati su due anelli e non più su tre come l’attuale stadio. Il costo del nuovo impianto supererà il miliardo di euro e sarà sovvenzionato dalle due società milanesi, così come in futuro i ricavi da stadio verranno distribuiti tra Milan e Inter.

