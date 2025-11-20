Quella di domenica non è una sfida come le altre e il tecnico nerazzurro lo sa bene

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 08:16)

Cristian Chivu sa quanto pesa un derby. L'atmosfera di domenica sera non sarà nuova per lui. Ne ha già affrontate tante di notti da stracittadina. Riuscì anche a bagnare l'esordio con una vittoria, come ricorda il Corriere dello Sport di oggi: "Il primo derby di Milano da giocatore, ma non la prima sfida in assoluto contro il Milan. Chivu, infatti, aveva già affrontato il Diavolo con le maglie dell’Ajax (sconfitta in semifinale di Champions) e Roma, prima di debuttare nella stracittadina della Madonnina il 23 dicembre 2007.

Il rumeno, che tra le sue caratteristiche aveva proprio l’eclettismo, fu schierato da Mancini da mezz’ala sinistra. Giocò tutta la partita e, così, al fischio finale riuscì a festeggiare coi compagni il successo in rimonta sui rossoneri. La sfida, infatti, era cominciata con il vantaggio milanista a firma di Pirlo. Già prima dell’intervallo, però, Cruz aveva rimesso il risultato in partita. Poi, nella ripresa, ecco il raddoppio nerazzurro, grazie alla prodezza dalla distanza di Cambiasso, molto più che agevolata da una papera di Dida".

Questo il bilancio totale: "Ad ogni modo, quello fu il primo di 10 derby di Chivu da giocatore contro il Diavolo, con un bilancio, per la verità, appena negativo. A compensare i 4 successi, infatti, ci sono state 5 sconfitte. Tra le vittorie da ricordare, comunque, c’è il 4-0 dell’agosto 2009, all’inizio della stagione che poi portò al Triplete interista. L’ultimo, invece, si è chiuso con il primo e unico pareggio: 1-1, firmato da El Shaarawy e Schelotto. Da allenatore delle giovanili nerazzurre, inoltre, tra Under 17, Under 18 e Primavera, Chivu ha affrontato il Milan in 9 occasioni, con uno score decisamente positivo, visto che ha potuto festeggiare in 4 occasioni, rimanendo a bocca asciutta soltanto una volta. Domenica sera, però, sarà tutta un’altra cosa…