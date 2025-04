Vincere è l'obbligo dell'Inter questo pomeriggio a Parma. Impiegando meno energie possibili, sarebbe il desiderio. L'Inter conosce le insidie che l'attendono al Tardini, per cui Inzaghi non vorrà sottovalutare in alcun modo la trasferta. In questo senso sono arrivate indicazioni importanti dall'allenamento di ieri, come anticipato anche da Fcinter1908.it . Si legge sul Corriere dello Sport:

"Il Toro dall’inizio, per “matare” il Parma. L’allenamento di ieri ha sciolto i dubbi: le prove hanno sempre visto in avanti il tandem Lautaro-Thuram. Insomma, è troppo importante vincere contro gli emiliani questo pomeriggio. Al Bayern si potrà pensare da domani. E sarà più semplice farlo con tre punti in più in classifica e sei (temporaneamente) di distacco sul Napoli. Chiaro che, con ogni probabilità, l’argentino non resterà in campo per tutti i 90’, ma la convinzione è che, con il suo apporto, la sfida possa essere indirizzata per tempo".