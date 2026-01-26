Milan e Napoli proprio non riescono a tenere il passo dell'Inter capolista. Ieri si è chiuso per i nerazzurri un weekend sicuramente positivo, frutto della vittoria sul Pisa e del rendimento delle ultime settimane. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport:

"C’è stato un momento in cui la squadra di Chivu ha proprio schiacciato con arroganza il piede sull’acceleratore. Una sorta di cambio di passo, che ha dato vigore alle ambizioni attraverso la linfa della continuità di risultati.

I nerazzurri hanno preso quota dalla sconfitta di Napoli in poi. Dopo il tris incassato al Maradona si erano ritrovati a tre punti dalla vetta occupata dalla squadra di Conte e dalla Roma, ma addirittura quarti, dietro anche al Milan. Da quel 25 ottobre sono arrivate in Serie A ben dodici vittorie, un pareggio e appena una partita persa, per un prezioso bottino di trentasette punti su quarantadue a disposizione. In totale fanno finora cinquantadue punti in campionato".