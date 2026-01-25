"Cristian Chivu non è uno che si nasconde: replica, sul campo e anche davanti al microfono. Lo fa a modo suo, con calma e compostezza", scrive Tuttosport

Matteo Pifferi Redattore 25 gennaio - 12:00

"Cristian Chivu non è uno che si nasconde: replica, sul campo e anche davanti al microfono. Lo fa a modo suo, con calma e compostezza. In fondo, sono proprio i “tranquilli” quelli che nei film sono spesso i più vendicativi di tutti". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle parole di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Pisa.

"Il tecnico romeno però dopo il successo sul Pisa ha risposto anche a José Mourinho. Non sono passate inosservate infatti alcune frasi di Chivu nella conferenza stampa di venerdì notte, anche perché nelle domande che gli sono state poste, nessuno ha fatto un riferimento diretto alle frasi che lo “Special One” aveva rilasciato martedì a Torino alla vigilia della sfida di Champions fra Juventus e Benfica. Ma cosa aveva detto Mourinho?

Alla domanda su Spalletti allenatore della Juventus - dopo aver guidato, fra le altre, Inter, Roma e Napoli -, Mou aveva detto: «Per me è solo una sorpresa quando allenatori senza storia e senza aver fatto niente hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti del mondo. Questo per me è la vera sorpresa. Quando il Milan prende Allegri o quando la Juve prende Luciano, quando la Roma prende Gasperini, questo per me non è mai una sorpresa». I bene informati in quella risposta di Mourinho avevano letto una frecciata a Marotta. Il portoghese, infatti, in estate sottotraccia aveva lanciato la sua candidatura, ma alla fine l’Inter aveva scelto il più giovane Chivu, in linea con le idee di Oaktree.

L’attuale allenatore nerazzurro, evidentemente, non ha gradito l'uscita del suo storico tecnico. Perché il destinatario delle parole sarà pur stato qualcun altro, ma, di fatto, hanno tirato in ballo pure lui. E così Chivu, nonostante il buon rapporto con Mourinho, non le ha mandate a dire. Senza citare le “Special One”, senza alzare i toni. Da tranquillo a vendicativo", scrive infatti Tuttosport citando appunto la frase di Chivu: "Mi prendo la convinzione di questi ragazzi, nonostante le difficoltà e il rumore non solo dei nemici, ma anche degli amici...", con una citazione dello stesso Mou nel lontano 2009.