"L'inafferabile e indecifrabile Chivu. Siamo alla diciassettesima giornata e non si è capito bene quale sia la sua idea, in quale mare tattico-strategico voglia traghettare l’Inter. Non è detto che sia un male: il camaleontismo, inteso come capacità di adattamento alle situazione, è un valore. La classifica del campionato dà ragione al nuovo allenatore, in Serie A l’Inter è prima. La classifica di Champions un po’ meno: non appena il livello degli avversari si è alzato, l’Inter è caduta, e la qualificazione diretta agli ottavi non è certa, il rischio playoff si è fatto concreto. Un’Inter multiforme, con una costante: in campionato, come in Champions, la squadra fatica a fare risultati contro le grandi. In Italia ha battuto la Roma e perso contro Milan, Napoli e Juventus. In Europa è stata sconfitta da Atletico Madrid e Liverpool.