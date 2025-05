Erano altre le favorite, che poi si sono perse per strada. Non era tra queste il Milan, complessivamente inferiore all’Inter, che però ne ha sfruttato gli errori, conquistando il tricolore. L’anno successivo, invece, c’è stato un Napoli che si è rivelato un ingranaggio perfetto: ha fatto il vuoto presto e non è stato più ripreso. I nerazzurri hanno perso terreno presto e non sono stati capaci di rimontare. Tuttavia, in quella annata, oltre a vincere Coppa Italia e Supercoppa (come nella precedente), sono comunque arrivati in finale di Champions".