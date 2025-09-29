Il tecnico ha mantenuto il sistema di gioco e gran parte degli uomini, ma è intervenuto nella preparazione fisica. Molto più dura

Andrea Della Sala Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 19:32)

Chivu è entrato quasi in punta di piedi nell'Inter post Inzaghi. Il tecnico ha mantenuto il sistema di gioco, inserendo qualche variazione, ma è intervenuto sulle preparazione fisica.

"Per arrivare in fondo senza squagliarsi a un passo dal traguardo, Chivu e il suo staff nei mesi scorsi hanno imbastito una preparazione diversa dal passato, senz’altro più dura, ma strutturata per garantire benzina nel motore fino alla fine. Perché il motore iniziasse a salire di potenza, invece, occorreva aspettare i vecchi leoni di Appiano: adesso ruggiscono, e la nuova vecchia Inter è tornata a fare paura", sottolinea La Gazzetta dello Sport.